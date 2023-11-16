Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Saham BBRI Melesat, Erick Thohir: BRI Contoh Perusahaan BUMN yang Baik

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |18:08 WIB
Saham BBRI Melesat, Erick Thohir: BRI Contoh Perusahaan BUMN yang Baik
Erick Thohir apresiasi kinerja BRI (Foto: BRI)
A
A
A

JAKARTA – Saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI genap 20 tahun melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampai dengan saat ini, tercatat saham BBRI telah naik 61,5 kali lipat apabila dibandingkan dengan saat IPO.

Menteri BUMN Erick Thohir pun mengapresiasi capaian kinerja positif BRI. Dia menegaskan bahwa peran BUMN memang mesti menyeimbangkan sisi bisnis, pelayanan publik, sekaligus menjadi katalisator bagi ekonomi rakyat.

"Apa yang ditunjukkan BRI jadi contoh bagaimana BUMN kita membuktikan mampu mencatatkan kinerja bisnis perusahaan yang baik, pelayanan publik yang maksimal, sekaligus menjadi motor dalam mendorong tumbuhnya UMKM," ujar Erick, Kamis (16/11/2023).

Halaman:
1 2
