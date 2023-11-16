Erick Thohir: UMKM Terus Bergerak karena Dukungan BRI

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir mengapresiasi kinerja positif PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dia menilai selama ini BRI mampu menggerakkan sektor UMKM.

Menurut Erick, keberhasilan BRI mencatatkan kinerja positif selama ini juga dirasakan hingga ke pelaku usaha UMKM. Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk program pemberdayaan, nyatanya terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara umum.

"Ini adalah pilar perekonomian. UMKM yang terus bergerak dengan dukungan BRI, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Implikasinya terlihat dari level usaha riil di masyarakat. Ekonomi tumbuh. Di sisi lain, BRI pun menunjukkan catatan kinerja yang baik," ujar Erick, Kamis (16/11/2023).