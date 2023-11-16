Dampak Besar Konser Coldplay pada Ekonomi RI

JAKARTA - Konser Coldplay yang digelar di Jakarta memberikan dampak bagi nilai tukar Rupiah dan pendapatan pajak. Tak hanya memberikan kontribusi ekonomi Jakarta, tetapi juga bagi Indonesia.

Hal tersebut dikatakan oleh Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya, mengungkapkan bahwa konser Coldplay yang digelar di Jakarta memberikan dampak bagi nilai tukar Rupiah serta pendapatan pajak.

“Ada dampak konser Coldplay, tapi tidak terlalu besar bagi nilai Rupiah. Pergerakan nilai Rupiah dipengaruhi oleh sentimen kondisi ekonomi eksternal, seperti ekonomi AS. Posisi dovish maupun hawkish The FED ini yang lebih punya pengaruh. Kalau dari sisi pendapatan pajak, ada penerimaan cukup besar karena tiket yang dijual masih exclude pajak 15% dan biaya-biaya lainnya,” ujar Putu.

Dia mengatakan, konser Coldplay memberikan kontribusi ekonomi tidak hanya bagi DKI Jakarta, tetapi juga bagi Indonesia.

Putu menambahkan, bahwa para wisatawan yang datang ke Indonesia untuk menonton Coldplay di Jakarta juga memberikan devisa.