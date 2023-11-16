Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi Bawa Oleh-Oleh Rp232 Triliun dari Exxon: Saya Senang!

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |08:40 WIB
Jokowi Bawa Oleh-Oleh Rp232 Triliun dari Exxon: Saya Senang!
Presiden Jokowi Bertemu Bos Exxon Mobil. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu Chairman Exxon Mobil Corporation Darren Woods. Keduanya membahas rencana investasi senilai USD15 miliar dari perusahaan migas global tersebut ke Indonesia.

Jokowi mengapresiasi Exxon atas rencana investasi untuk pembangunan kilang petrokimia hijau dan teknologi penyimpanan dan penangkapan karbon (Carbon Capture Storage/CSS).

“Saya apresiasi rencana kerja sama untuk pembangunan kilang petrokimia hijau dan Carbon Capture Storage (CSS) dengan nilai mencapai 15 miliar dolar AS,” kata Presiden Jokowi kepada Darren Woods, dalam pertemuan yang digelar di San Fransisco, Amerika Serikat, dikutip dari Antara, Kamis (16/11/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa fasilitas CSS dari Exxon akan menjadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia menjadi salah satu yang tercanggih di dunia.

“Saya senang mendengar bahwa fasilitas CCS akan jadi terbesar di Asia Tenggara dan kompleks petrokimia Exxon akan jadi salah 1 yang tercanggih di dunia,” kata dia.

Setelah pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan bahwa kilang petrokimia hijau yang akan dibangun Exxon akan menjadi salah satu yang tercanggih di dunia.

