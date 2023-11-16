Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

200 Ha Lahan Rawa Mulai Ditanami, Siap Tambah Produksi Beras 1 juta Ton

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |14:11 WIB
200 Ha Lahan Rawa Mulai Ditanami, Siap Tambah Produksi Beras 1 juta Ton
Tambahan lahan produksi beras (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mulai melakukan penanaman komoditas pertanian di atas lahan rawa di Kalimantan Selatan (Kalsel). Pemanfaatan lahan rawa ini dipercaya mampu mendongkrak produksi pangan nasional.

Amran menjelaskan, pihaknya akan mengoptimalkan lahan rawa di Kalimantan Selatan seluas 200 ribu hektar, atau paling minimal 150 ribu hektar. Potensi lahan rawa di Kalimantan Selatan seluas 200 ribu hektar itu jika dikelola dengan optimal, dapat menghasilkan beras sebesar 1 juta ton.

"Kalimantan Selatan adalah penopang pangan Indonesia sehingga Kementerian Pertanian akan merancang Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Sulawesi Selatan menjadi penopang pangan nasional," kata Amran dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/11/2023).

Lebih lanjut, Amran menyebutkan upaya yang dilakukan dalam optimasi lahan rawa yakni melalui rehabilisasi dan selebihnya dibangun menjadi lahan sawah.

"Indeks Pertanaman lahan sawah rawa di sini 1 kali setahun, kita akan naikan menjadi 2 kali. Maka kita akan membangun tanggul sepanjang sungai, agar tersedia air dan tidak terjadi banjir," lanjutnya

Amran optimis dapat membangun dan mengoptimalkan lahan rawa di Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Tanah Laut. Pasalnya, Program Serasi (Selamatkan Lahan Rawa Sejahterakan Petani) berjalan baik. Bahkan penyaluran pupuk di Kabupaten Tanah Laut pun terbaik, yakni tidak ada satu pun petani yang mengeluh pupuk karena sudah menerapkan KTP untuk menebus mendapatkan pupuk subsidi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185408/beras-kDRo_large.jpg
Kronologi 250 Ton Beras Impor Ilegal Thailand Masuk RI Lewat Sabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185401/mentan-lfTM_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton, Diduga Milik Multazam Sabang Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/320/3185393/mentan-dSnu_large.jpg
Mentan Bongkar Beras Impor Ilegal 250 Ton di Aceh
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement