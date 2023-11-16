Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sektor Konstruksi Jadi Penopang Pertumbuhan Produksi Baja Lokal

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |14:37 WIB
Sektor Konstruksi Jadi Penopang Pertumbuhan Produksi Baja Lokal
Sektor konstruksi jadi penyumbang utama industri baja (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Sektor konstruksi menjadi penopang pertumbuhan produksi baja lokal. The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) menyebut permintaan baja saat ini didominasi oleh sektor konstruksi.

Ketua Umum IISIA Purwono Widodo mengatakan terlebih saat ini pemerintah terus menggenjot pembangunan sejumlah infrastruktur.

"Masih di sektor konstruksi untuk umumnya itu sekitar 60%," kata Purwono dalam siaran Market Review di IDX Channel, Kamis (16/11/2023).

Bahkan dalam 2 dekade terakhir menurut Purwono, pembangunan infrastruktur yang masif menyebabkan sektor infrastruktur menyerap baja lokal hingga 76%.

"Jadi kalau dikatakan apa driver yang menyebabkan konsumsi baja itu dipakai secara besar-besaran, ya masih di sektor konstruksi, sekitar 76%," ujarnya.

Halaman:
1 2
