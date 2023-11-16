Advertisement
HOT ISSUE

Konsumsi Baja RI Tembus 15 Juta Ton per Tahun

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |14:03 WIB
Konsumsi Baja RI Tembus 15 Juta Ton per Tahun
Konsumsi industri besi dan baja meningkat (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Konsumsi baja di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahun. Konsumsi baja RI tembus 15 juta ton per tahun.

The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mengungkapkan bahwa industri baja pasca covid-19 terus mengalami perkembangan yang cukup baik. Ketua Umum IISIA Purwono Widodo mengatakan bahwa konsumsi baja di Indonesia sudah kembali pada level sebelum pandemi covid-19.

"Untuk demand atau konsumsi, kita sudah kembali menyentuh di angka 15 juta ton per tahun jadi sekarang ini kita di angka antara 15-17 juta ton per tahun setelah sempat waktu covid kita jatuh di angka 12-13 juta ton, tapi sekarang sudah kembali," ungkap Purwono dalam siaran Market Review di IDX Channel, Kamis (16/11/2023).

Dari sisi produksi, dia juga menyebut bahwa saat ini sudah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan masa pandemi covid-19.

"Dihitung dari utilisasi pada masa covid tergerus di bawah 50%, sedangkan sekarang kita sudah merangkak di atas 50% kira-kira di 60-70%," bebernya.

"Ini juga dibarengi dengan angka ekspor yang juga meningkat dari tahun ke tahun," sambungnya.

