Ekonomi Indonesia Bisa Lewati Badai Gejolak Global?

JAKARTA - Ekonom sekaligus Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menyatakan perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh positif di tengah gejolak ketidakpastian global.

"Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan positif pada tahun 2022 dan 2023. Tahun 2023 sempat disebut sebagai tahun tergelap, perfect storm, tetapi sejauh ini kita mampu bertahan dan tetap tumbuh positif," kata Piter dikutip Antara, Kamis (16/11/2023).

Keyakinan tersebut didasarkan pada fundamental ekonomi Indonesia yang tetap solid mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menurut Piter, karakteristik perekonomian Indonesia yang lebih bertumpu kepada permintaan domestik menjadi sebuah peluang untuk tetap tumbuh positif.

"Gejolak ketidakpastian global sudah terjadi selama beberapa tahun dan masih akan berlangsung beberapa tahun ke depan. Indonesia diyakini mampu bertahan dan tetap tumbuh positif," ujarnya.

Perekonomian Indonesia untuk keseluruhan tahun 2022 tumbuh solid di angka 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen.