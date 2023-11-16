Ternyata Ini Penyebab Stadion JIS Banjir

JAKARTA - Stadion Jakarta International Stadium (JIS) tergenang banjir. Kira-kira apa penyebab Stadion JIS Banjir?.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Menerangkan bahwa terdapat sejumlah kabel yang menghalangi saluran air di JIS.

Hal tersebut kata Heru membuat sejumlah titik di area sekitar JIS mengalami banjir. Heru mengaku sudah memerintahkan jajarannya dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk melakukan pembenahan terhadap persoalan banjir di stadion JIS.

"Soal JIS banjir pertama saya barusan tadi sudah tadi pagi memerintahkan SDA untuk saluran disekitar JIS diperhatikan," ujar Heru usai menghadiri kegiatan Penanaman Sepuluh Juta Pohon bersama Polri di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

Heru mengaku mendapatkan laporan bahwa penyebab banjir di JIS adalah karena sejumlah kabel yang menghalangi saluran air drainase.