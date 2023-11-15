Viral! Stadion JIS Tergenang Banjir, Begini Penjelasan Dirut Jakpro

JAKARTA - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro Iwan Takwin memberikan penjelasan terkait sejumlah kawasan di sekitar Jakarta International Stadium (JIS) tergenang banjir.

"Itu karena ada kabel sementara yang menutup saluran," ujar Iwan Takwin kepada awak media Rabu (15/11/2023).

Dia menjelaskan, terkait area yang tergenang tersebut pihaknya sudah melakukan perbaikan sehingga genangan dapat segera surut.

"Semalam udah clear setelah kabel dipindahkan," katanya.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, video sejumlah supporter yang sedang melintas di dekat Stadion JIS sembari membuka alas kaki karena banjir.

"Hujan deras yang melanda Wilayah Jakarta Utara pada malam hari ini membuat disekitaran JIS tergenang air. Terlihat beberapa supporter membuka sepatu dan sandal nya. Selasa, 14 November 2023. Via @infopriok," tulis akun Instagram jakut.info.

(Dani Jumadil Akhir)