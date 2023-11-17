Pilihan Saham Terbaik untuk Perdagangan Hari Ini, Berikut Daftarnya

Pilihan Menu Saham Terbaik Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi menguat pada perdagangan hari ini. Oleh karena itu, menarik disimak pilihan saham-saham terbaik.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan, IHSG membentuk candle doji pada hari Kamis (16/11/2023) dan tetap berada di atas support Fibonacci 6.907.

“Sehingga diperkirakan akan melanjutkan penguatan menuju 7.058 apabila hari ini IHSG menembus ke atas 6.992,” kata Ivan dalam risetnya, Jumat (17/11/2023).

Adapun, level support IHSG berada di 6.830, 6.734, 6.675 dan 6.633. Sementara level resistennya di 6.992, 7.058, 7.128 dan 7.199.

Untuk perdagangan hari ini, Ivan merekomendasikan hold atau trading buy pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) di rentang harga Rp8.800-Rp8.900, dengan target harga terdekat di Rp9.250. BBCA bergerak di atas garis SMA-20 dan akan mengonfirmasi pembentukan wave [iii] apabila harga menembus ke atas resisten fraktal Rp9.250.

Kemudian, ia menyarankan hold atau accumulative buy pada saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) di rentang harga Rp1.060-Rp1.080 dengan target harga terdekat di Rp1.260. MEDC cenderung akan melanjutkan struktur downtrend dari wave A menuju zona support Rp1.010-Rp1.065 karena chart harian masih berada di bawah garis SMA-20.

Selanjutnya, Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) di rentang harga Rp580-Rp600, dengan target harga terdekat di Rp685. ESSA dapat memulai pullback minor apabila harga gagal menembus ke atas resisten Rp685.

“Sebaliknya, ESSA akan membuka jalan menuju Rp830 setelah menembus ke atas Rp685,” imbuh Ivan.