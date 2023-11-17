Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat ke IHSG 7.007-7.050

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |08:22 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat ke IHSG 7.007-7.050
IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi IHSG akan bergerak pada support 6.887, 6.760 dan resistance 6.986, 7.020.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan sebelumnya terkoreksi ke 6.958 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

MNC Sekuritas dalam risetnya menyampaikan, saat ini posisi IHSG diperkirakan sedang berada pada bagian dari wave iii dari wave (iii), sehingga koreksi IHSG akan cenderung terbatas dan berpeluang menguat kembali.

"Adapun diperkirakan, IHSG akan menutup gap terlebih dahulu yang berada pada rentang 6.887-6.906," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (17/11/2023).

Namun demikian, selama IHSG masih mampu berada di atas 6.760 sebagai support krusialnya, maka IHSG berpeluang menguat kembali ke 7.007-7.050.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ASII - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 5,475-5,575

Target Price: 6,050, 6,350

Stoploss: below 5,375

BBCA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 8,925-9,025

Target Price: 9,175, 9,275

Stoploss: below 8,825

Halaman:
1 2
