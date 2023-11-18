Suntik Mati PLTU Terkendala Dana, Menteri ESDM Beri Penjelasan

JAKARTA - Menteri ESDM Arifin Tasrif buka suara soal kendala pendanaan yang menghambat pelaksanaan Program Pensiun Dini atau suntik mati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Meskipun dana tersedia, tetapi tantangan ini diakui oleh Arifin mirip dengan pendanaan komersil.

"Dana memang ada, tapi hampir mirip dengan pendanaan komersil," ujarnya ketika diwawancarai di kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (17/11/2023).

Arifin mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyoroti isu ini dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.

"Pak Presiden mengajukan pertanyaan serupa kepada Pak Biden. Kita memerlukan sumber dana dengan beban bunga yang memudahkan, tidak seperti pendanaan komersil," tambahnya.

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Parada Hutajulu, menjelaskan bahwa program suntik mati PLTU batu bara dalam negeri masih menghadapi ketidakpastian dan bersifat kondisional.