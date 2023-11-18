Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Punya Peluang Besar, Hipmi Minta Presiden Buka Akses Atase Perdagangan ke Pengusaha Muda

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |11:33 WIB
Punya Peluang Besar, Hipmi Minta Presiden Buka Akses Atase Perdagangan ke Pengusaha Muda
Hipmi minta presiden buka atase perdagngan ke pengusaha muda (Foto: Hipmi)
A
A
A

JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) berharap Presiden Jokowi membuka akses atase perdagangan ke pengusaha muda. Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari menilai peluang kerjasama lebih mudah direalisasikan jika Presiden memberikan akses seluruh atase perdagangan kepada Hipmi.

Dengan akses ini, pengusaha muda bisa menjalin komunikasi dan bisnis dengan pengusaha di berbagai dunia.

"Relasi bisnis yang melibatkan para kader Hipmi ini akan semakin menguatkan hubungan dagang antara Indonesia dengan negara-negara di dunia, termasuk Amerika," kata Akbar, Sabtu (18/11/2023).

Selain itu, ia mengapresiasi keberhasilan Jokowi membawa kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai USD25,85 miliar atau Rp400 triliun saat berkunjung ke Negeri Paman Sam. Karena bagaimanapun juga, pengusaha dan rakyat Indonesia yang merasakan hasilnya.

"Contohnya, dengan rencana peningkatan status hubungan bilateral dari strategic partnership menjadi Comprehensive Strategic Partnership (CSP). Itu akan membuat kerja sama kedua negara semakin kuat, dan nantinya pertumbuhan ekonomi kita akan meningkat," kata Akbar.

Kemudian, rencana pembentukan Critical Mineral Agreement (CMA). Jika perjanjian ini sudah terbentuk, Indonesia akan menjadi pemasok kebutuhan baterai di Amerika. Sehingga, tidak menutup kemungkinan, Indonesia akan menjadi produsen baterai terbesar di dunia.

