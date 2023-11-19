Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Fungsi Rambu Keselamatan Mata Kucing di Jalan Tol

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |19:02 WIB
Ini Fungsi Rambu Keselamatan Mata Kucing di Jalan Tol
Fungsi rambu kselamatan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal fungsi rambu keselamatan mata kucing yang ada di jalan tol.

Bagi sejumlah pengguna jalan tol sudah tidak asing lagi dengan rambu keselamatan mata kucing yang biasa menyala jika terkena pantulan cahaya lampu menyorot dari kendaraan di pinggir jalan tol.

Rambu mata kucing bukanlah lampu, melainkan stiker skotlet yang dapat merefleksikan cahaya seperti di tempat yang minim penerangan.

Rambu ini juga menjadi tanda pembatas jalan yang bisa menyala ketika tersorot cahaya lampu kendaraan mobil saat melintas di Jalan Tol.

Dilansir dalam akun instagram @pupr_bpjt, dalam unggahannya menyebutkan bahwa rambu mata kucing ini terdiri dari tiga warna serta diikuti masing-masing fungsinya yakni warna kuning, merah dan putih.

Halaman:
1 2
