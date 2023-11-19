6 Fakta Pinjol Legal dan Ilegal hingga Data Pribadi yang Harus Diamankan

JAKARTA – Pinjaman online (pinjol) baik legal maupun ilegal menjadi salah satu cara bagi masyarakat yang membutuhkan uang secara cepat.

Beberapa masyarakat menggunakan layanan pinjol untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, melunasi cicilan kendaraan pribadi, dan membayar tagihan.

BACA JUGA: Cara Bersihkan Nama akibat Gagal Bayar Pinjol

Adapun, layanan pinjol dapat ditemukan dengan mudah oleh masyarakat di berbagai media informasi. Persyaratannya yang cukup mudah membuat banyak masyarakat yang melakukan pinjol baik legal maupun ilegal.

Namun, penting untuk mengetahui ketentuan sebelum mengajukan pinjaman di layanan pinjol. Hal tersebut guna mengantisipasi kemungkinan buruk terjadi kepada masyarakat.

Selain itu. masyarakat penting untuk memperhatikan dan memilih layanan pinjol yang bisa memastikan keamanan data pribadi.

BACA JUGA: Begini Cara Lindungi Data Pribadi agar Tak Dicuri untuk Pinjol

Berikut Okezone merangkum, fakta pinjol legal dan ilegal hingga data pribadi yang mesti diamankan, Minggu (19/11/2023):

1. Pinjol Legal Pastikan Data Pribadi Aman

Bagi masyarakat yang menggunakan layanan pinjol legal yang terdaftar dan diawasi OJK tidak perlu khawatir tentang keamanan data pribadi. OJK akan bertanggung jawab terkait data pribadi yang didaftarkan.

Selain itu, OJK akan merahasiakan dan tidak mempublikasikan data pribadi tanpa sepengetahuan pemilik data sesuai Peraturan dari Kominfo Nomor 20 Tahun 2016.