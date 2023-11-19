Bertemu dengan CEO Vale, Jokowi Bahas Ini

JAKARTA – Presiden Jokowi bertemu dengan CEO Vale Base Metal Deshnee Naido di sela KTT APEC, di San Fransisco, Amerika Serikat, Jumat (17/11/2023) waktu setempat.

Adapun dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik peningkatan saham MIND ID pada PT Vale Indonesia Tbk sebesar 14%.

“Divestasi ini akan menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar Vale, sehingga MIND ID dan Vale Canada bisa melakukan kontrol bersama atas Vale,” kata Jokowi dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengapresiasi dukungan Vale terhadap upaya hilirisasi yang lebih maju di Indonesia, di antaranya adalah kerja sama dengan Ford dan Zhejiang Huayou untuk pembangunan smelter dan refinery bahan baterai kendaraan listrik di Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

Dalam pertemuan itu, Jokowi juga menyaksikan penandatanganan perjanjian induk antara MIND ID dengan Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd mengenai divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk.