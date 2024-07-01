Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sah! MIND ID Jadi Pemegang Saham Mayoritas Vale Indonesia

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |20:54 WIB
MIND ID jadi pemegang saham mayoritas Vale Indonesia (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT Mineral Industri Indonesia (Persero) (MIND ID) mengumumkan penyelesaian transaksi pembelian 14 saham divestasi PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dari Vale Canada Limited (VCL) dan Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (SMM).

Dengan tuntasnya transaksi tersebut, BUMN Holding Industri Pertambangan ini resmi menjadi pemegang saham mayoritas Vale Indonesia. MIND ID telah merampungkan pengambilan bagian atas saham baru sebagai pelaksanaan atas seluruh Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang diperoleh dalam Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD I PT Vale dan pembelian oleh MIND ID atas sebagian saham lama milik VCL, SMM, dan Vale Japan Limited di PT Vale melalui pasar negosiasi di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Corporate Secretary MIND ID, Heri Yusuf mengatakan, melalui penyelesaian transaksi, perusahaan resmi menjadi pemegang saham terbesar di PT Vale dengan porsi saham yang meningkat dari 20,0% menjadi sekitar 34,0%.

Sedangkan kepemilikan VCL berkurang dari 44,4% menjadi sekitar 33,9%, dan kepemilikan SMM berkurang dari 15,0% menjadi sekitar 11,5%.

“Divestasi saham ini merupakan bagian dari kewajiban perpanjangan izin operasi selama 10 tahun yang diperoleh PT Vale melalui penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hingga 28 Desember 2035,” ujar Heri melalui keterangan pers, Senin (1/7/2024).

PT Vale menerima penerbitan IUPK pada 3 Mei 2024 sebagai kepastian hukum bagi perusahaan untuk tetap beroperasi di wilayah konsesinya.

