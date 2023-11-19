Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Perkantoran hingga Hotel di Indonesia Diminta Pakai Furnitur Bambu Buatan Lokal

Ikhsan Permana , Jurnalis-Minggu, 19 November 2023 |14:01 WIB
Perkantoran hingga Hotel di Indonesia Diminta Pakai Furnitur Bambu Buatan Lokal
MenkopUKM Teten Masduki dorong penggunaan furnitur lokal. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mendorong penggunaan furnitur bambu di hotel hingga ke perkantoran.

Salah satu wilayah yang menurut Teten memiliki potensi produksi bambu yang cukup besar adalah Nusa Tenggara Timur (NTT).

 BACA JUGA:

Menurut Teten, perluasan penggunaan produk bambu akan menghidupkan ekonomi masyarakat di NTT, karena kebutuhan bambu akan meningkat.

"Bagi NTT ini menjadi bentuk konsep ekonomi restoratif, seiring potensi bambu di wilayah ini yang luar biasa," kata Teten dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11/2023).

 BACA JUGA:

Teten mengatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah kerajinan bambu adalah dengan dihadirkannya Rumah Produksi Bersama (RPB) di Kabupaten Manggarai Barat. RPB diharapkan akan mampu menjadi penggerak ekonomi dan menyejahterakan masyarakat.

Halaman:
1 2
