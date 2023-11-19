Perkantoran hingga Hotel di Indonesia Diminta Pakai Furnitur Bambu Buatan Lokal

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mendorong penggunaan furnitur bambu di hotel hingga ke perkantoran.

Salah satu wilayah yang menurut Teten memiliki potensi produksi bambu yang cukup besar adalah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Teten, perluasan penggunaan produk bambu akan menghidupkan ekonomi masyarakat di NTT, karena kebutuhan bambu akan meningkat.

"Bagi NTT ini menjadi bentuk konsep ekonomi restoratif, seiring potensi bambu di wilayah ini yang luar biasa," kata Teten dalam keterangan tertulis, Minggu (19/11/2023).

Teten mengatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan nilai tambah kerajinan bambu adalah dengan dihadirkannya Rumah Produksi Bersama (RPB) di Kabupaten Manggarai Barat. RPB diharapkan akan mampu menjadi penggerak ekonomi dan menyejahterakan masyarakat.