HOME FINANCE HOT ISSUE

MNC Sekuritas & Rumah Zakat Indonesia Salurkan Bantuan ke Gaza Pakai MotionTrade

Asla Lupanda , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:19 WIB
MNC Sekuritas & Rumah Zakat Indonesia Salurkan Bantuan ke Gaza Pakai MotionTrade
MNC Sekuritas. (Foto: Okezone)
JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Motion Digital Technology. Bukan hanya menyediakan layanan investasi di pasar modal, MNC Sekuritas juga aktif berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam memberikan bantuan bagi sesama yang membutuhkan.

Konflik berkepanjangan di Gaza telah berdampak kepada ratusan ribu orang. Untuk itu, MNC Sekuritas menggandeng Rumah Zakat Indonesia dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk korban konflik Gaza.

Bantuan diberikan dalam bentuk kebutuhan mendesak berupa makanan dan obat-obatan, pakaian hangat, air bersih, bahan bakar, serta program jangka panjang seperti sumur bor, perahu nelayan, makanan, pakaian hangat, lampu, kursi roda, serta ambulance.

Cara pendistribusian bantuan Rumah Zakat Indonesia dilakukan dalam 4 (empat) tahap yaitu:

1. Penyaluran bersama NGO Lokal.

2. Pengiriman bersama pemerintah Indonesia melalui Kementrian Luar Negeri.

3. Pengiriman bantuan truk kemanusiaan bersama IHA dikumpulan dan diserahkan ke UNRWA melalui Mesir menuju Rafah.

4. Penyaluran kolaborasi bersama pemerintah Indonesia, IHA, FOZ, Baznas dan Kedubes Palestina.

