Berapa Pendapatan Negara Israel? Ternyata Tembus Segini

JAKARTA – Berapa pendapatan negara Israel? Kondisi perekonomian Israel disebut mengalami pertumbuhan setiap tahunnya.

Melansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023), selama tahun 1950 hingga 1970, Israel mengalami peningkatan signifikan. Hal ini terlihat pada Produk Nasional Bruto yang meningkat sekitar 10,5% per tahun.

Lantas, berapa pendapatan negara Israel setiap tahunnya?

Pada tahun 1980, Produk Domestik Bruto (PDB) Israel berkisar USD24,92 miliar setara Rp382,5 triliun. (kurs Rp15.350).

Kemudian, pada tahun 1990, pendapatan per kapita Israel naik dua kali lipat menjadi USD13.035 setara dengan Rp200 juta. Hal ini berpengaruh pada PDB negara Israel yang mencapai USD60,72 miliar berkisar Rp932 triliun.

Tahun 2000, perekonomian Israel kembali meningkat dengan pendapatan per kapita sebesar USD21.641 atau sekitar Rp332,2 juta. PDB Israel pun mengalami peningkatan menjadi USD136 miliar setara Rp2 kuadriliun.