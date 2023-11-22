Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Senang Kenaikan UMP 2024 Terhindar dari Kepentingan Politik Jelang Pemilu

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:06 WIB
Pengusaha Senang Kenaikan UMP 2024 Terhindar dari Kepentingan Politik Jelang Pemilu
Apindo bicara soal UMP 2024 naik. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi langkah Pemerintah menaikan Upah Minimun Provinsi (UMP) 2024. Kebijakan tersebut dinilai mampu mendorong daya beli pekerja dan buruh ditengah kenaikan inlfasi.

Namun demikian, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menyoroti kenaikan UMP 2024 yang diumumkan. Mengingat saat ini mulai memasuki tahun politik, Apindo berharap Pemerintah Daerah tetap objektif dalam menyusun kenaikan upah berdasarkan data pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

“Dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis. Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024," ujar Shinta dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/11/2023).

Shinta menilai saat ini perhitungan UMP 2024 dengan mengacu pada PP 51/2023 tentang Pengupahan menjadi solusi yang berada ditengah antara kepentingan pengusaha dan kepentingan buruh.

"PP 51/2023 mampu mendukung keberlanjutan usaha dengan tetap mempertimbangkan keadilan tenaga kerja. Karena itu, harapannya adalah Pemerintah Daerah menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024 yang didasarkan pada PP 51/2023,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187959/rupiah-P2YB_large.jpeg
Apakah UMP Jakarta 2026 Akan Naik Jadi Rp6 Juta? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187683/rupiah-uAC2_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Diumumkan, Pekerja di RI Harus Dapat Upah Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187441/menaker-vwMg_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Kapan Diumumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187429/rupiah-TI1W_large.jpeg
Ini Formula Baru UMP 2026, Ada Daerah dengan Gaji Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181586/ump_2026-VjDc_large.png
Jelang Pengumuman Kenaikan UMP 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180689/ump_2026-Omkb_large.jpeg
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement