Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tolak Kenaikan UMP 2024! Buruh: Prosesnya Tidak Libatkan Serikat Pekerja

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:15 WIB
Tolak Kenaikan UMP 2024! Buruh: Prosesnya Tidak Libatkan Serikat Pekerja
Buruh Tolak Besaran Kenaikan UMP 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Gunungkidul tegas menolak pemberlakuan PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan karena dinilai tidak berpihak kepada pekerja buruh.

Sekretaris Cabang KSPIS Gunungkidul Agus Budi Santoso mengatakan, diberlakukannya PP Nomor 51 tersebut, skema penetapan upah buruh tidak menyertakan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penghitungan, melainkan menggunakan penghitungan dari data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Dan dalam prosesnya tidak melibatkan pihak serikat pekerja untuk berperan dalam proses penghitungan," katanya, Rabu (22/11/2023).

Dengan perhitungan saat ini, Agus mengatakan bahwa kenaikan upah pekerja tidak mungkin mencapai angka ideal, sehingga buruh akan selalu mendapat upah kecil. Terlebih, penghitungan tersebut tidak menunjukkan kebutuhan real para pekerja.

Selain itu, diberlakukannya PP Nomor 51 ini membuat kenaikan upah tidak lebih dari 10 persen. Padahal idealnya kenaikan upah seharusnya mencapai angka 15%.

"Sehingga tuntutan kami adalah menolak upah murah dan kenaikan upah sebesar 15%," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187683/rupiah-uAC2_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Diumumkan, Pekerja di RI Harus Dapat Upah Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187441/menaker-vwMg_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Kapan Diumumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187429/rupiah-TI1W_large.jpeg
Ini Formula Baru UMP 2026, Ada Daerah dengan Gaji Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181586/ump_2026-VjDc_large.png
Jelang Pengumuman Kenaikan UMP 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180689/ump_2026-Omkb_large.jpeg
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177513/ketua_den_luhut-ahdv_large.jpg
Pesan Luhut ke Prabowo soal Kenaikan UMP 2026: Jangan Mau Diatur Buruh 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement