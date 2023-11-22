Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Perbedaan UMP dan UMK, Pekerja Harus Tahu

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |14:08 WIB
Perbedaan UMP dan UMK, Pekerja Harus Tahu
UMP dan UMK Apa Bedanya? (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) apa bedanya? UMP adalah standar upah minimum pekerja yang berlaku pada lingkup suatu provinsi.

Sedangkan UMK adalah standar upah minimum pekerja yang berlaku pada lingkup kabupaten/kota.

Pemerintah telah mengeluarkan kepastian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kepastian kenaikan upah minimum diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 mencakup 3 variabel yaitu Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Lalu UMP dan UMK apa bedanya? Simak ya

Dirangkum Okezone, Rabu (22/11/2023), berdasarkan Pasal 4 Kepmen 226 Tahun 2000, UMP dan UMK sama-sama akan ditetapkan oleh gubernur, akan tetapi untuk pengajuan standar UMK dilakukan oleh Bupati atau Wali Kota. Dalam penetapannya, ternyata UMK harus lebih tinggi jika dibandingkan dengan UMP.

Selain itu, peninjauan terhadap besarnya UMP dan UMK diadakan dalam satu tahun sekali. Setelah ditetapkan, keduanya akan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Ternyata penentuan ditetapkannya UMK, akan dilakukan setelah penetapan UMP berlangsung.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187959/rupiah-P2YB_large.jpeg
Apakah UMP Jakarta 2026 Akan Naik Jadi Rp6 Juta? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187683/rupiah-uAC2_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Diumumkan, Pekerja di RI Harus Dapat Upah Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187441/menaker-vwMg_large.jpg
Kenaikan UMP 2026 Kapan Diumumkan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187429/rupiah-TI1W_large.jpeg
Ini Formula Baru UMP 2026, Ada Daerah dengan Gaji Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/320/3181586/ump_2026-VjDc_large.png
Jelang Pengumuman Kenaikan UMP 2026, Pengusaha Minta Pemerintah Objektif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/320/3180689/ump_2026-Omkb_large.jpeg
Kemnaker Mulai Bahas UMP 2026, Diumumkan 21 November
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement