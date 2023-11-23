Buruh Sindir Gaji PNS Naik 8% Usai Kenaikan UMP 2024 Tak Sesuai

JAKARTA - Buruh tidak terima kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) di 2024 tak mencapai 15%. Kemudian, buruh pun sindir gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) naik 8% penting diketahui.

Sebelumnya, UMP DKI Jakarta resmi naik 3,6% menjadi Rp5.067.381 dari sebelumnya Rp4,9 juta.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh Said Iqbal menolak kenaikan UMP DKI Tahun 2024 sebesar 3,38% atau setara dengan Rp165.583.

Said Iqbal menilai kenaikan upah minimum provinsi atau UMP yang diputuskan oleh para Gubernur lebih rendah dari kenaikan upah PNS, TNI/Polri sebesar 8% dan pensiunan 12%.

“Ini aneh, di seluruh dunia, tidak ada kenaikan upah minimum pegawai negeri lebih tinggi daripada upah pegawai swasta,” ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya.