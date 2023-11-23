Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Besaran UMK Cilegon 2024 yang Diminta Buruh Rp5,5 Juta

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |07:07 WIB
Segini Besaran UMK Cilegon 2024 yang Diminta Buruh Rp5,5 Juta
Besaran UMK Cilegon (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Besaran UMK Cilegon 2024 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Adapun Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Cilegon mengadakan rapat pleno untuk membahas kenaikan upah di Cilegon.

Dalam rapat ini mengusulkan besaran UMK Cilegon 2024 sebesar 3,4%. Dengan begitu, UMK Cilegon 2024 menjadi sekitar Rp 4.815.560,97 naik Rp158.338,031 dari sebelumnya Rp 4.657.222,94. Untuk keputusannya akan diumumkan pada 30 November mendatang.

Sayangnya, beberapa buruh meminta untuk UMK Cilegon naik 20%. Artinya bisa naik mencapai Rp 931.444,4, sehingga totalnya Rp 5.588.667,34.

Rudi Sahrudin selaku Ketua Serikat Buruh menuturkan bahwa kenaikan upah sudah didasari oleh berbagai pertimbangan. Salah satunya pertimbangan jika harga sembako mengalami kenaikan drastis.

Usulan kenaikan upah 20% juga merujuk pada status Indonesia yang telah ditetapkan sebagai negara berpendapatan menengah atas oleh Bank Dunia. Dengan status ini, Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita Indonesia mencapai USD 4.466.

Halaman:
1 2
