HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Bakal Resmikan 2 Bandara di Papua Hari Ini

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |08:07 WIB
Presiden Jokowi Bakal Resmikan 2 Bandara di Papua Hari Ini
Presiden Jokowi resmikan dua bandara di Papua (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTAPresiden Jokowi bakal meresmikan dua bandara di Papua hari ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa Presiden akan meresmikan Bandara Douw Aturure di Nabire Papua Tengah dan Bandara Siboru di Fakfak Papua Barat pada Kamis, (23/11/2023).

“Kita sudah membangun bandara yang cantik dan keren di Papua. Inshaallah sudah siap diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi besok,” ujar Menhub dalam keterangan tertulisnya.

Menhub menjelaskan, kedua bandara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk saling melengkapi.

“Pemerintah daerah telah menyediakan lahannya kepada pemerintah pusat. Kemudian, pemerintah pusat yang melakukan pembangunan baik terminal, runway dan fasilitas lainnya,” tuturnya.

Halaman:
1 2
