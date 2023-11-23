Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani ke Pejabat Kemenkeu: Harus Buat Negara Kita Lebih Baik

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |18:58 WIB
Sri Mulyani ke Pejabat Kemenkeu: Harus Buat Negara Kita Lebih Baik
Menteri Keuangan Sri Mulyani minta pejabat kemenkeu bertanggung jawab kelola keuangan. (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pejabat Kementerian Keuangan harus bertanggung jawab dan bekerja secara profesional dalam mengelola keuangan negara.

“Kita sebagai pejabat publik memiliki tanggung jawab moral, profesional untuk membuat negara kita menjadi lebih baik,” kata Sri Mulyani di Jakarta dikutip Antara, Kamis (23/11/2023).

 BACA JUGA:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen fiskal akan terus dihadapkan pada berbagai perubahan dan tantangan, seperti demografi, perubahan iklim, teknologi digital, geopolitik, dan disrupsi sisi suplai atau pasokan.

Oleh karena itu, kemampuan dalam mengelola APBN dalam lingkungan yang terus bergerak menjadi ujian sebagai bendahara negara.

Itulah sebabnya sinergi di antara para pejabat Kementerian Keuangan tidak lagi harus diinstruksikan, tetapi menjadi sebuah kebutuhan.

“Sinergi antar unit harus menjadi DNA di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara negara dalam mengelola keuangan negara,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani juga menyoroti peran pejabat Kementerian Keuangan yang memikirkan, menentukan, mendesain, merekomendasikan, menginjak rem, dan menginjak gas dalam menyusun kebijakan.

 BACA JUGA:

Artinya, orang-orang dalam posisi tersebut menjadi penentu dalam membuat Kementerian Keuangan mampu melayani lebih baik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement