HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Apakah Minuman Le Minerale Asli Produk Lokal? Ini Faktanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |14:54 WIB
Apakah Minuman Le Minerale Asli Produk Lokal? Ini Faktanya
Ilustrasi apakah minuman Le Mineral asli produk lokal? (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Apakah minuman Le Minerale asli produk lokal menjadi salah satu pertanyaan yang muncul dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan beredar kabar bawah Le Minerale menjadi salah satu produk yang ternyata ada campur tangan Israel.

Hal ini seiring adanya beberapa boikot produk yang berasal dari Israel dikarenakan terus menyerang warga Gaza. Sehingga beberapa negara termasuk tidak menggunakan produk tersebut.

Lantas apakah minuman Le Minerale asli produk lokal ? Dalam hal ini Marketing Director Le Minerale, Febri Satria Hutama menekankan perusahaan merupakan entitas bisnis yang kepemilikan sepenuhnya dikelola oleh warga negara Indonesia.

" Kepemilikan kami 100 persen Indonesia, karyawan kami 100 persen warga negara Indonesia, dan produk perusahaan kami, baik dalam kemasan botol maupun galon, sepenuhnya diproduksi di Indonesia, dan telah mendapat tempat di hati konsumen Indonesia," tulisnya.

Dia meminta, masyarakat tidak terpancing kabar hoaks yang beredar di media sosial. Karenanya, ia meminta masyarakat berhati-hati dalam menerima informasi.

Febri juga mengecam, pihak-pihak yang menyebarkan hoaks dan menyebut Le Minerale sebagai produk asing dan berkaitan dengan Israel.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
