5 Pinjaman Online Limit Rp50 Juta Resmi

JAKARTA - 5 pinjaman online limit Rp50 juta resmi yang perlu diketahui masyarakat. Di mana perkembangan teknologi Fintech dengan cepat membuat platform pinjol cukup menjamur di Indonesia, mulai dari yang legal hingga illegal.

Pinjaman yang dapat langsung cair menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang memerlukan tunai tanpa harus bertatap muka, dapat langsung di proses menggunakan handphone.

Tidak hanya menawarkan limit pinjaman kecil, beberapa penyedia jasa pinjaman daring juga berani menawarkan pinjaman online limit hingga Rp50 juta tanpa agunan.

BACA JUGA: 7 Fakta Menarik soal Pinjol hingga Cara Menyiasati Gagal Bayar

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini 5 pinjol yang memiliki Rp50 juta resmi, Kamis (23/11/2023).

1. Modalku

Menggunakan sistem P2P lending, yaitu sistem pinjam meminjam antara pemberi dana (lender) dan peminjam dana (borrower). Ini menjadi salah satu platform pinjaman online yang menawarkan kredit usaha dari limit Rp50 juta. Bahkan, platform ini juga bisa memberikan pinjaman Rp2 miliar untuk nasabah yang memenuhi syarat.

Aplikasi ini memiliki beberapa produk kredit usaha tanpa jaminan, termasuk Invoice Financing dan Modal Kawan Mikro. Invoice Financing adalah solusi arus kas untuk pengusaha yang memiliki tagihan. Limit maksimal pinjamannya hingga Rp2 miliar dengan tenor hingga 90 hari. Sementara itu, Modal Kawan Mikro merupakan pendanaan usaha dana tunai untuk pengusaha online (e-commerce) atau offline (POS kasir digital). Limit pinjamannya hingga Rp250 juta dan tenornya bisa dipilih antara 3, 6, 9, atau 12 bulan.

BACA JUGA: 6 Fakta Pinjol Legal dan Ilegal hingga Data Pribadi yang Harus Diamankan

2. Lumbung Dana

Lumbung Dana adalah salah satu pinjaman daring yang terdaftar OJK. Platform ini menawarkan pinjaman usaha dengan plafon mulai dari Rp50 juta sampai Rp2 miliar,dengan tenor 3, 6, 9 atau 12 bulan. Jenis pinjaman yang ditawarkan ada pinjaman untuk UMKM , Supply Chain Financing, dan Invoice Financing.

Dengan adanya aplikasi Lumbung Dana ini, peminjam tidak perlu menyerahkan jaminan untuk mendapatkan uang. Persetujuan pinjaman dana juga termasuk cepat, yaitu sekitar 3 hari kerja. Jadi, untuk yang membutuhkan dana secara cepat, peminjam bisa mendapatkannya melalui platform ini.

3. Julo

Julo menjadi salah satu platform pinjaman online yang memberikan pinjaman pribadi. Julo cocok untuk peminjam yang membutuhkan dana tunai untuk keperluan mendesak seperti biaya rumah tangga, sekolah, atau kesehatan.