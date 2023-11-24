Begini Cara Pinjam Uang di Pegadaian Tanpa Jaminan

Cara pinjam uang tanpa jaminan di Pegadaian. (Foto: Freepik)

JAKARTA – Layanan pinjaman uang merupakan salah satu jasa yang sangat membantu masyarakat.

Biasanya, masyarakat yang ingin melakukan peminjaman uang perlu memberi benda milik mereka sebagai jaminan.

BACA JUGA:

Namun, tak jarang seseorang yang sangat membutuhkan pinjaman namun tidak memiliki benda berharga yang dapat diberikan sebagai jaminan.

BACA JUGA: 6 Fakta Pinjol Legal dan Ilegal hingga Data Pribadi yang Harus Diamankan

Sebagai perusahaan BUMN, apakah Pegadaian menyediakan pinjaman uang tanpa jaminan atau agunan? Berdasarkan catatan Okeazone, Jumat (23/11/2023) Pegadaian merupakan perusahaan penyedia layanan pembiayaan dan peminjaman dengan beberapa jaminan seperti kendaraan, emas, barang elektronik, atau BPKB kendaraan.