HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Pinjam Uang di Pegadaian Tanpa Jaminan

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |04:02 WIB
Begini Cara Pinjam Uang di Pegadaian Tanpa Jaminan
Cara pinjam uang tanpa jaminan di Pegadaian. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Layanan pinjaman uang merupakan salah satu jasa yang sangat membantu masyarakat.

Biasanya, masyarakat yang ingin melakukan peminjaman uang perlu memberi benda milik mereka sebagai jaminan.

 BACA JUGA:

Namun, tak jarang seseorang yang sangat membutuhkan pinjaman namun tidak memiliki benda berharga yang dapat diberikan sebagai jaminan.

Sebagai perusahaan BUMN, apakah Pegadaian menyediakan pinjaman uang tanpa jaminan atau agunan? Berdasarkan catatan Okeazone, Jumat (23/11/2023) Pegadaian merupakan perusahaan penyedia layanan pembiayaan dan peminjaman dengan beberapa jaminan seperti kendaraan, emas, barang elektronik, atau BPKB kendaraan.

