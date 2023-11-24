Sri Mulyani Buka-bukaan soal Definisi Negara Maju, Indonesia Bisa?

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan status negara maju hanya bisa diraih apabila suatu negara memiliki kualitas infrastruktur yang baik, sehingga Indonesia saat ini terus membangun infrastruktur berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Adapun dalam konteks struktural pembangunan infrastruktur berkualitas, Ia menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang luar biasa penting.

"Kami alokasikan APBN untuk infrastruktur selama kepemimpinan Presiden Jokowi cukup signifikan," kata Sri Mulyani dikutip Antara, Jumat (24/11/2023).

Selain kualitas infrastruktur, Menkeu menuturkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) turut menjadi prasyarat bagi Indonesia untuk bisa mencapai status negara maju lantaran berkaitan sangat erat dengan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Suatu negara tidak bisa meneruskan perjalanan untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi atau mencapai era keemasan tersebut apabila rakyatnya tidak memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik.