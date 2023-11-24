Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Gas Elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg Turun

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 24 November 2023 |14:23 WIB
Harga Gas Elpiji 5,5 Kg dan 12 Kg Turun
Harga gas elpiji 5,5 kg dan 12 kg turun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Harga gas elpiji ukuran 5,5 kg dan 12 kg mengalami penurunan harga. PT Pertamina Patra Nigaga melakukan penyesuaian harga produk LPG non subsidi. H itu dilakukan lantaran mengikuti tren harga rata-rata publikasi Contract Price Aramco (CPA) serta nilai tukar mata uang Rupiah.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa penyesuaian harga LPG dilakukan setelah melakukan evaluasi pada tren CPA pada periode November 2023, di mana harga satuan Rupiah per Kilogram (Rp/Kg) mengalami penurunan sebagai dampak melemahnya nilai tukar mata uang Dollar terhadap Rupiah.

"Melihat tren tersebut, Pertamina Patra Niaga memutuskan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian harga seluruh produk LPG Non Subsidi yakni seluruh varian Bright Gas dan Elpiji berlaku per 22 November 2023," terang Irto dalam keterangan resminya, Jumat (24/11/2023).

Dikatakannya, untuk produk Bright Gas 5.5 Kg terdapat penyesuaian harga menjadi Rp90.000 per tabung tau turun Rp6.000, Bright Gas 12 Kg dan Elpiji 12 Kg disesuaikan menjadi Rp192.000 per tabung atau turun sebesar Rp12.000 per tabungnya.

Adapun harga ini berlaku untuk Pulau Jawa di tingkat penyalur Agen resmi Pertamina, harga per tabung untuk Agen di wilayah lainnya akan disesuaikan mengacu kepada harga di Pulau Jawa.

"Penetapan harga baru sudah mengacu kepada regulasi penetapan harga LPG umum sesuai Peraturan Menteri ESDM No. 28 tahun 2021 tentang Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas," tukas Irto.

Halaman:
1 2
