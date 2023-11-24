Berapa Lama Debt Collector Kredit Pintar Datang ke Rumah?

JAKARTA - Berapa lama Debt Collector Kredit Pintar datang ke rumah? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan bagi nasabah yang ingin mencairkan dana tunai dengan cepat.

Lantas berapa lama Debt Collector Kredit Pintar datang ke rumah? Dalam hal ini, Kredit Pintar berhak mengambil tindakan penagihan melalui debt collector (DC) kepada nasabah yang terlambat membayar.

Namun, penagihan dapat bervariasi tergantung kebijakan internal Kredit Pintar serta kepatuhan nasabah terhadap peraturan.

Menghimpun berbagai sumber, berapa lama Debt Collector Kredit Pintar datang ke rumah setelah selama 90 hari menunggak pinjaman. Mereka akan datang kerumah dengan berpakaian rapi dan menagih dengan sopan. Waktu penagihan antara pukul 8 pagi sampai 8 malam pada hari kerja.

Sebagai simulasi, misalnya nasabah mengajukan pinjaman pada tanggal 7 Januari 2023 dan pada tanggal 7 Februari, Maret, atau April 2023 nasabah masih belum membayar tagihan. Nasabah akan menerima pemberitahuan dari pihak Kredit Pintar bahwa DC akan datang ke rumah.