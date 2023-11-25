Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

IMF Ingatkan Perancis hingga Spanyol untuk Atasi Peningkatan Utang

Arfiah , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |12:31 WIB
IMF Ingatkan Perancis hingga Spanyol untuk Atasi Peningkatan Utang
IMF Minta Perancis hingga Spanyol Atasi Utang (Foto: Reuters)
JAKARTA - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional atau IMF Kristalina Georgieva mengingatkan Italia, Prancis, dan Spanyol untuk berupaya lebih keras dalam mengatasi peningkatan utang dan tingkat defisit. Namun ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Eropa pasca-COVID sangat moderat.

“Ketiga negara ini mengalami peningkatan rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto -red) secara signifikan,” katanya dikutip VOA Indonesia, Sabtu (25/11/2023).

“Respons fiskal mereka terhadap COVID memang sangat kuat, tetapi hal ini menyebabkan peningkatan utang dan tingkat defisit. Jadi sekarang mereka benar-benar harus mengencangkan sabuk pengaman dan melakukan penyesuaian fiskal,” katanya.

Bagi Italia, “masalah tersebut diperparah dengan melambatnya pertumbuhan sebagai akibat dari penarikan langkah-langkah dukungan kebijakan,” katanya.

"Anggaran untuk Italia harus diperkuat: penyesuaian fiskal yang dilakukan Italia tidak akan bekerja cukup cepat untuk menurunkan defisit dan tingkat utang,” katanya.

