Berapa Persen Bunga di Pinjol AdaKami?

JAKARTA - Berapa persen bunga di Pinjol AdaKami? Transparansi berapa banyaknya persen bunga di pinjol AdaKami ini wajib diketahui, terutama bagi para calon peminjam untuk membuat keputusan keuangan yang bijak.

Dalam industri keuangan, pinjaman online atau pinjol adalah layanan populer yang menjadi solusi cepat untuk membantu kebutuhan finansial. Salah satu platform yang mendapat perhatian adalah AdaKami, penyedia pinjaman online yang digadang-gadang mengedepankan transparansi biaya kepada para peminjam.

Lalu, berapa persen bunga yang ada di pinjol AdaKami? Transparansi mengenai suku bunga ini akan dibahas pada artikel berikut.

Jumlah Persen Bunga di AdaKami

AdaKami merupakan platform oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia yang menyediakan layanan pinjaman online tanpa agunan untuk membantu memberikan solusi kebutuhan finansial masyarakat Indonesia.

Platform AdaKami telah memiliki izin dan berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat beroperasi secara legal sesuai ketentuan yang berlaku dengan website resmi bernama adakami.id.

Dalam beroperasi, aplikasi pinjol AdaKami memiliki bunga pinjaman yaitu sebesar maksimal 0,4 persen per hari bagi pihak peminjam serta tidak lebih dari 100 persen pokok pinjaman. Hal tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang diberikan oleh OJK dan AFPI.