Ini Dia Sosok Pemilik Gerai Lawson

JAKARTA – Bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar tentunya sudah tidak asing dengan gerai Lawson yang sempat viral di media social.

Gerai ini tidak hanya menyajikan makanan dan minuman dalam kemasan, tetapi juga menyiapkan makanan siap saji seperti odeng, kopi, dimsum. Seperti yang diketahui Lawson bukanlah produk asli dari Indonesia, melainkan dari luar.

Namun siapa pemilik gerai Lawson?

Ternyata seseorang dari Amerika Serikat. Gerai pertamanya didirikan oleh seorang pengusaha produk susu Bernama James “J.J” Lawson. Gerainya buka pada tahun 1939 di Ohio untuk menjual susu segar.

Dengan berjalannya waktu, gerai ini yang pada awalnya Bernama Lawson’s Milk Company semakin berkembang. Pada tahun 1959 perusahaan Consolidated Food membeli ha katas Lawson.

Waktu itu Lawson menjual berbagai produk makanan, seperti susu, roti, telur, jus, jeruk dan produk makanan lainnya. Namun tak hanya di Ohio, Lawson terus melebarkan jaringnya sehingga ke Pennsylvania.

Pada tahun 1985, Consolidated Food mengubah nama menjadi Sara Lee dan menjual Lawson kepada Daily Mart. Tetapi, sebelumnya telah ada kesepakatan kerja sama antara Consolidate Food fan The Daiei, Inc pada tahun 1974 dimana lawson akan menjadi akan Perusahaan Daiei.

Setelah setahun penandatangan itu, lahirlah Daiei Lawson Co., Ltd yang berkolaborasi di Prefektur Osaka. Sehingga nama Perusahaan ini Kembali berubah menjadi Lawson Japan, Inc.