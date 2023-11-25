6 Fakta IKN dari Investasi China Sedikit hingga Klaim Investor Asing Sudah Masuk

JAKARTA - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menarik perhatian apalagi disebut belum ada investor asing yang masuk.

Bahkan tingkat investasi China yang tergolong minim yang masuk.

Perjalanan proyek ini semakin menarik perhatian, terutama dengan langkah strategis Wakil Presiden, Ma’ruf Amin yang aktif menjalankan diplomasi ekonomi untuk menarik lebih banyak investasi.

Berikut Okezone rangkum pada Sabtu (25/11/2023) fakta terkini mengenai perkembangan proyek IKN, sebagai berikut:

1. Minat Investasi China Masih Terbatas di Proyek IKN

Dari 305 perusahaan yang berminat berinvestasi di IKN, hanya 19 perusahaan China yang menyatakan tertarik.

"Bisa dilihat 19 LOI dari China. Jadi kalau dibilang enggak lebih banyak dari Singapura, Jepang, dan Malaysia," ujar Deputi Pembiayaan dan OIKN, Agung Wicaksono pada Senin, 20 November 2023.

Jumlah ini masih kalah dibandingkan dengan Singapura, Jepang, dan Malaysia. Meskipun demikian, minat investasi China terfokus pada sektor infrastruktur dan smart city. OIKN menyatakan bahwa nilai investasi belum dapat diungkap karena masih dalam tahap evaluasi.

2. Fokus China pada Infrastruktur dan Smart City

Agung juga kembali menyatakan bahwa tiga investor asing, termasuk China, sudah masuk di sektor hunian. Beberapa di antaranya telah menyelesaikan studi kelayakan dan tinggal menunggu tahapan kesepakatan.

"Yang nilai investasinya belum bisa disampaikan karena belum. Sedang tunggu tahap selanjutnya di mana kan ada evaluasi FS sebelum tender," ujarnya.

Sementara itu, berapa besar investasi yang disiapkan perusahaan China tersebut belum bisa disampaikan. Pasalnya masih dalam tahap evaluasi OIKN. Namun, Agung membocorkan bahwa minat investasi perusahaan China di IKN pada sektor infrastruktur, smart city, dan lainnya.