HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Roda Kereta Api Dibuat dari Bahan Ini

Asla Lupanda , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |22:06 WIB
Ternyata Roda Kereta Api Dibuat dari Bahan Ini
Ternyata Ini Bahan Roda Kereta Api. (Foto: Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA – Roda kereta yang dibuat khusus untuk digunakan pada rel kereta api. Tak seperti roda pada kendaraan lainnya yang terbuat dari karet, kereta api menggunakan roda yang terbuat dari baja.

Dilansir dari Instagram @ditjenperkeretaapian, terdapat beberapa ketentuan perangkat roda kereta api di antaranya:

1. Roda harus dibuat dari baja tempa, roll atau baja tuang

2. Tingkat kekerasan roda harus lebih rendah dari rel

3. Jenis roda merupakan roda pejal

4. Roda dan profil rel yang dilewati kereta harus sesuai

5. Untuk menahan beban, As roda terbuat dari baja tempa

6. Lokomotif dengan roda bergigi, roda dari baja khusus setara dengan permukaan yang dikeraskan

Penggunaan roda baja kereta api digunakan untuk meminimalisir gesekan dengan rel yang terbuat dari material yang sama. Roda baja pada kereta api juga dapat membantu kereta melaju lebih cepat.

Tak hanya itu, roda baja juga dapat meminimalkan penggunaan energi karena yang dibutuhkan akan lebih sedikit.

Roda kereta saat ini sedang menjadi sorotan. Setelah roda kereta LRT Jabodebek mengalami aus.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun sudah menyiapkan rencana jangka panjang terkait permasalah roda aus pada LRT Jabodebek.

