Begini Cara Daftar Debit Virtual BRI

JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) bersama Visa Indonesia meluncurkan Debit Virtual BRI. Hal ini untuk meningkatkan layanan di tengah berkembangnya teknologi.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto menjelaskan, peluncuran ini sebagai wujud memenuhi kebutuhan nasabah.

"Dengan meluncurkan Debit Virtual BRI ini, menjadi perwujudan kehadiran BRI untuk memenuhi kebutuhan nasabah di mana transaksi online sudah menjadi kebutuhan sehari-hari," kata Andrijanto saat peluncuran Debit Virtual BRI, Sabtu (25/11/2023).

Selain itu, Debit Virtual BRI juga dapat diajukan dan diakses melalui BRImo, mobile banking RI.

Lantas bagaimana cara pembuatan Debit Virtual BRI di BRImo?

Tahapan Pembuatan Debit Virtual BRI.

1. Nasabah mengakses BRImo, kemudian pilih menu Debit Virtual.

2. Muncul halaman deskripsi layanan produk.

3. Terdapat pilihan produk Debit Virtual.

4. Pilih rekening tabungan yang dihubungkan, pilihan rekening hanya untuk jenis rekening tabungan yang belum berkartu.

.