BRI Luncurkan Debit Virtual, Ini Cara Daftarnya

JAKARTA - Seiring berkembangnya teknologi membuat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bersama Visa Indonesia meluncurkan inovasi terbaru yakni Debit Virtual BRI.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan bahwa peluncuran ini sebagai wujud memenuhi kebutuhan nasabah.

"Dengan meluncurkan Debit Virtual BRI ini, menjadi perwujudan kehadiran BRI untuk memenuhi kebutuhan nasabah di mana transaksi online sudah menjadi kebutuhan sehari-hari," kata Andrijanto saat peluncuran Debit Virtual BRI, Sabtu (25/11/2023).

Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa Debit Virtual BRI ini dapat diajukan dan diakses melalui BRImo, mobile banking RI.

Lantas bagaimana cara pembuatan Debit Virtual BRI di BRImo?