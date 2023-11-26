Berapa Limit Pertama AdaKami?

JAKARTA - Berapa limit pertama AdaKami? Salah satu jasa pinjaman dana tunai secara online.

AdaKami adalah perusahaan fintech yang berdiri pada tahun 2018 di bawah naungan PT Pembiayaan Digital Indonesia.

Perusahaan AdaKami merupakan perusahaan pinjol yang resmi dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusahan ini telah terdaftar secara legal di OJK pada tahun 2019, melalui keputusan surat nomor KEP-128/D.05/2019.

Jika ingin melakukan pinjaman di AdaKami salah satu hal yang harus diperhatikan adalah limit pinjaman, sebab setiap perusahaan pinjaman dana tunai memiliki aturan dan limitasi yang berbeda-beda pada transaksi awal. Berapa limit pertama pinjaman di AdaKami ?

Menjadi salah satu perusahaan pinjaman dana berbasis online. AdaKami memiliki dua tipe pinjaman yang masing-masing memiliki limit peminjaman yang berbeda.

1. Pinjaman Harian

Tipe pinjaman harian karena memiliki tenor pembayaran yang hanya dalam hitungan hari mulai dari 14, 21, atau 28 hari. Pada tipe ini plafon pinjaman yang disediakan hingga Rp3.000.000. Sebelum itu ketahui juga bahwa terdapat minimal nominal yang dapat diajukan untuk meminjam di AdaKami, yaitu sebesar Rp400.000

Jenis pinjaman ini biasanya yang akan lebih dulu ditawarkan kepada pengguna baru dan baru pertama kali mendaftar, biasanya belum ada limit yang ditentukan oleh pengguna baru.

2. Pinjaman Cicilan

Tipe pinjaman cicilan yaitu pembayaran dapat dilakukan dengan cara dicicil dengan pilihan tenor cicilan selama 2, 3, 6, atau 12 bulan. Pada tipe ini plafon pinjaman yang didapat bisa mencapai hingga Rp10.000.000.

Namun untuk mendapatkan pinjaman ini pengguna harus mendapatkan hasil scoring yang bagus, dengan tidak melakukan penunggakan dalam melunasi pinjaman sebelumnya. Dimana pihak AdaKami yang akan menaikan limit pengguna, bahkan limit tertinggi yang diberikan oleh AdaKami hingga mencapai Rp80.000.000 jika hasil histori kredit tercatat baik.

Jika sudah mengetahui limit peminjaman awal, alangkah baiknya jika mengetahui besaran bunga yang harus dibayar. AdaKami memberikan bunga sebesar 3-4% perbulannya dengan tenor cicilan 3,6, dan 12 bulan, dan perharinya terdapat bunga sebesar 0,1-0,13% dengan cicilan mulai dari 14, 21, dan 28 hari.

Ketahui juga beberapa persyaratan yang harus ditaati sebelum melakukan peminjaman di AdaKami:

Warga negara Indonesia