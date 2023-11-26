KA Cikuray Keluarkan Asap, Perjalanan Kereta Telat 40 Menit

KAI Jelaskan Soal Asap di Kereta Cikurai. (Foto; Okezone.com/KAI)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan soal beredarnya video kebakaran kereta makan-pembangkit KA Cikuray dan berhenti di Stasiun Cikarang hari ini.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan KAI atas adanya gangguan tersebut.

Agus menyampaikan bahwa KA Cikuray 286 diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen dengan tujuan Stasiun Garud. Namun ketika dalam perjalanan dan berada di stasiun Cikampek kereta tersebut mengalami gangguan.

Dia menjelaskan bahwa gangguan tersebut terjadi pada pukul 19.00 WIB, sementara petugas di lapangan berhasil menangani situasi tersebut.

"Jam 19.05 WIB sudah bisa diatasi, lampu penerangan dan AC sudah nyala kembali," katanya saat dihubungi, Minggu (26/11/2023).

Agus mengatakan bahwa saat ini KA Cikuray sudah diberangkatkan kembali pada pukul 19.09 WIB dari Stasiun Cikarang.

"Adanya gangguan tersebut, KA cikuray mengalami kelambatan 40 menit di stasiun Cikarang," katanya.

Sementara itu Agus mengatakan indikasi sementara gangguan tersebut disebabkan karena mesin yang mengalami panas.

"Sementara indikasi ada hot engine," katanya.