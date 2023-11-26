Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KA Cikuray Keluarkan Asap, Perjalanan Kereta Telat 40 Menit

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |21:13 WIB
KA Cikuray Keluarkan Asap, Perjalanan Kereta Telat 40 Menit
KAI Jelaskan Soal Asap di Kereta Cikurai. (Foto; Okezone.com/KAI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menjelaskan soal beredarnya video kebakaran kereta makan-pembangkit KA Cikuray dan berhenti di Stasiun Cikarang hari ini.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan KAI atas adanya gangguan tersebut.

Agus menyampaikan bahwa KA Cikuray 286 diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen dengan tujuan Stasiun Garud. Namun ketika dalam perjalanan dan berada di stasiun Cikampek kereta tersebut mengalami gangguan.

Dia menjelaskan bahwa gangguan tersebut terjadi pada pukul 19.00 WIB, sementara petugas di lapangan berhasil menangani situasi tersebut.

"Jam 19.05 WIB sudah bisa diatasi, lampu penerangan dan AC sudah nyala kembali," katanya saat dihubungi, Minggu (26/11/2023).

Agus mengatakan bahwa saat ini KA Cikuray sudah diberangkatkan kembali pada pukul 19.09 WIB dari Stasiun Cikarang.

"Adanya gangguan tersebut, KA cikuray mengalami kelambatan 40 menit di stasiun Cikarang," katanya.

Sementara itu Agus mengatakan indikasi sementara gangguan tersebut disebabkan karena mesin yang mengalami panas.

"Sementara indikasi ada hot engine," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187770/ka_petani-Xieo_large.jpeg
Syarat, Harga dan Aturan Naik KA Petani dan Pedagang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185664/diskon_tarif_kereta_api-HNel_large.jpg
Ini Daftar Lengkap Kereta Ekonomi yang Dapat Diskon 30 Persen Nataru 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182896/kereta-1UAc_large.jpg
Prabowo Mau Bangun Jalur Kereta di Luar Jawa, Bisa Perkuat Angkutan Logistik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181321/bos_danantara_rosan_soal_utang_whoosh-kvh3_large.jpg
Bos Danantara: Belum Ada Kesepakatan dengan China soal Skema Pembayaran Utang Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/320/3181284/presiden_prabowo-iCPO_large.jpg
Prabowo: Kereta Api Indonesia Tak Kalah dengan di Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/320/3167371/kai-SrJv_large.jpg
Lebih Efisien, Digitalisasi Mudahkan Penumpang Kereta
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement