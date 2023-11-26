Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jumlah Bendungan RI Kalah Jauh Dibanding China yang Punya 98 Ribu

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |09:07 WIB
Jumlah Bendungan RI Kalah Jauh Dibanding China yang Punya 98 Ribu
Jumlah Bendungan RI Kalah Jauh. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan jumlah bendungan di Indonesia masih jauh dibandingkan negara lain seperti Korea Selatan dan China.

Jumlah bendungan di Indonesia baru mendekati 300. Sedangkan di China hingga akhir 2022 tercatat telah memiliki sekurangnya 98.000 bendungan, lalu Korea Selatan mempunyai sekitar 18.000 bendungan.

Padahal, kata Menteri Basuki, Indonesia sebagai negeri kepulauan harus juga berpikir besar (think big) untuk terus menambah jumlah tampungan air. Pasalnya, bendungan dan embung sebagai tampungan air di berbagai wilayah Indonesia merupakan salah satu upaya nyata untuk mengatasi ancaman perubahan iklim (climate change).

"Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim (climate change) Pemerintah Indonesia harus memperbanyak tampungan air (reservoar), baik itu embung dan bendungan. Dan kita utamakan bendungan agar di saat kemarau masih ada cadangan air yang cukup besar," kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/11/2023).

Selain itu, Menteri Basuki juga menyatakan pentingnya memperhatikan dan memodifikasi desain bendungan agar dapat berfungsi optimal dalam pemanfaatan air, baik di musim kemarau dan hujan. "Tidak kalah penting adalah memperbarui desain bendungan, dimana semua bendungan harus punya pintu air agar dapat dioperasikan optimal dalam musim hujan dan kemarau," ujarnya.

Selain itu, Menteri Basuki juga mengatakan, bahwa Kementerian PUPR terus mengutamakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di berbagai infrastruktur.

