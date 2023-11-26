Begini Konsep Pertanian Modern di IKN Nusantara

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan sektor pertanian tetap ada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Bahkan konsep yang akan diterapkan pertanian modern.

"Terkait pertanian modern di IKN Nusantara terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dengan menerapkan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Jadi tidak seperti business as usual tetapi mengeluarkan teknologi yang baru," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono, dikutip dari Antara, di Jakarta, Minggu (26/11/2023).

BACA JUGA: Pembiayaan Pembangunan IKN Tembus Rp100 Triliun hingga 2023

Kedua, terkait lingkungan hidup, Bambang mengatakan akan menggunakan teknologi baru yang bersahabat dengan lingkungan.

“Tidak ada lagi pestisida yang tidak ramah lingkungan, semuanya harus kita lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup karena Ibu Kota Nusantara ini hijau, jadi harus memenuhi kaidah-kaidah lingkungan hidup,” katanya.

Selain itu, katanya. untuk mendukung ketahanan pangan di Nusantara dicapai tidak hanya secara mandiri tetapi berkolaborasi dengan daerah mitra.

“Kita tidak bisa berdiri sendiri, ada yang namanya rantai pasok pangan atau food supply chain, itu adalah bagaimana IKN Nusantara dan daerah mitra bersama-sama memikul dan berkolaborasi sebanyak mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan di Ibu Kota Nusantara,” ujar Bambang.