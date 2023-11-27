Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Merek Top Dunia Kena Imbas Boikot Produk Pro Israel

Fadillah Rafli Anwari , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |04:40 WIB
Merek Top Dunia Kena Imbas Boikot Produk Pro Israel
McDonald's Terdampak Gerakan Boikot Produk Israel. (Foto: Okezone.com/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Kampanye boikot produk Israel kini merambah ke seluruh dunia. Hal ini menimbulkan dampak signifikan terhadap bisnis makanan, minuman, dan transportasi yang dianggap mendukung Israel dalam konflik di Jalur Gaza.

Gelombang boikot ini memberi dampak besar terutama perusahaan yang berada di negara-negara Arab, mulai dari Kuwait hingga Maroko.

Dalam laporan terkini Reuters, berikut daftar merek yang terdampak serta negara-negara yang memimpin kampanye boikot:

1. Starbucks

Di Rabat, Maroko, seorang karyawan di salah satu cabang Starbucks mengungkapkan penurunan signifikan dalam jumlah pelanggan. Starbucks sendiri telah menepis rumor dengan merujuk pada pernyataan terbarunya di situs resmi, mengklarifikasi bahwa mereka tidak memberikan dukungan kepada pemerintah atau tentara Israel.

2. McDonald’s

Perwakilan dari McDonald’s mengekspresikan kekecewaan mereka terhadap disinformasi yang beredar mengenai posisi perusahaan dalam konflik tersebut. Sebuah waralaba McDonald’s di Mesir berjanji memberikan bantuan senilai USD650 ribu atau sekitar Rp10 miliar untuk mendukung Gaza.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
