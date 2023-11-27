5 Tips Negosiasi Gaji yang Baik, Wajib Diketahui Calon Pekerja

JAKARTA - Dalam proses wawancara kerja, pasti akan ada sesi di mana pelamar kerja atau calon pekerja dan pihak perusahaan bernegosiasi tentang gaji. Biasanya hal ini dilakukan jika calon pelamar lolos wawancara kerja.

Menegosiasikan gaji merupakan salah satu hak semua orang yang bekerja, di mana setiap pekerja akan mengabdi pada sebuah perusahaan. Apalagi bagi pekerja yang memiliki kinerja dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, penting juga untuk mengetahui bagaimana cara bernegosiasi gaji yang baik dengan rekruter.

Banyak perusahaan yang tentu cukup terbuka dan memberikan ruang bagi para calon pekerja untuk bernegosiasi terkait gaji. Namun terkadang ada juga perusahaan yang memilih berdiam diri terhadap gaji karyawannya. Maka tidak ada salahnya untuk mencoba dan menegosiasikan gaji dengan atasan.

Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Ketenagakerjaan @kemnaker, Senin (27/11/2023) berikut 5 tips bagaimana cara menegosiasikan gaji dengan baik.

1. Reset Gaji

Lakukan riset terlebih dahulu untuk mengetahui rata-rata gaji di industri seperti apa, sehingga bisa menentukan tuntutan gaji yang cocok dan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilamar

2. Tetapkan Rentang Gaji

Tetapkanlah gaji yang realistis berdasarkan riset yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan batasan yang masuk akal