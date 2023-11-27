Ketika Sri Mulyani Sarapan Jagung dan Ketela Rebus Bersama Anak Buahnya di Gunung

BOGOR - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbagi momennya menikmati sarapan jagung, pisang dan ketela rebus di Gunung Pancar akhir minggu lalu.

"Suasana alam yang hijau, segar meski mendung, menciptakan semangat kerjasama dan kolaborasi yang makin membara," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Bogor, Senin (27/11/2023).

Dia mengatakan, kegiatan ini memberikan semangat kepada 5 unit Kemenkeu yang melakukan rapat koordinasi gabungan akhir tahun, yakni Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko.

"Terus bersinergi dan bekerjasama menjaga dan menjawab tantangan pengelolaan Keuangan Negara yang pasti akan semakin kompleks dinamis dan bervariasi," ucap Sri.