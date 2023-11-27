Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ketika Sri Mulyani Sarapan Jagung dan Ketela Rebus Bersama Anak Buahnya di Gunung

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |17:49 WIB
Ketika Sri Mulyani Sarapan Jagung dan Ketela Rebus Bersama Anak Buahnya di Gunung
Sri Mulyani makan jagung bareng anak buah (Foto: Instagram Sri Mulyani)
A
A
A

BOGOR - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbagi momennya menikmati sarapan jagung, pisang dan ketela rebus di Gunung Pancar akhir minggu lalu.

"Suasana alam yang hijau, segar meski mendung, menciptakan semangat kerjasama dan kolaborasi yang makin membara," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Bogor, Senin (27/11/2023).

Dia mengatakan, kegiatan ini memberikan semangat kepada 5 unit Kemenkeu yang melakukan rapat koordinasi gabungan akhir tahun, yakni Dirjen Anggaran, Dirjen Perbendaharaan, Dirjen Kekayaan Negara, Dirjen Perimbangan Keuangan dan Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko.

"Terus bersinergi dan bekerjasama menjaga dan menjawab tantangan pengelolaan Keuangan Negara yang pasti akan semakin kompleks dinamis dan bervariasi," ucap Sri.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement