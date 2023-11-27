Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dialog Lintas Generasi, Sri Mulyani Soroti Kesejahteraan Rakyat

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |18:09 WIB
Dialog Lintas Generasi, Sri Mulyani Soroti Kesejahteraan Rakyat
Sri Mulyani soroti kesejahteraan rakyat dalam dialog yang digelar bank dunia (Foto: Instagram Sri)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa tujuan utama dari World Bank atau Bank Dunia adalah menghapuskan kemiskinan. Di bawah presidensi yang baru, kini tujuannya bertambah, yakni menciptakan planet yang layak huni.

Hal ini terefleksikan dalam laporan yang diluncurkan Bank Dunia, Indonesia Country Climate and Development Report.

"Pagi ini saya menghadiri sebuah dialog lintas generasi yang diselenggarakan oleh Bank Dunia bersama dengan @kedubesaustralia dan @thinkpolicyid di Djakarta Theater untuk membahas ini," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Indonesia terus tumbuh dengan stabil. Hal ini tampak dari berbagai indikator pembangunannya. Namun, perjalanan ini tidak mudah.

"Data Bank Dunia menunjukkan bahwa disaat pendapatan per kapita kita naik empat kali lipat, emisi kita juga ikut naik dua kali lipat. Ini menjadi tantangan bersama untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meningkatkan emisi per kapita, meski Indonesia masih termasuk negara dengan emisi per kapita terendah di antara negara-negara G20," jelas Sri.

Namun, bukan berarti jika emisi per kapita Indonesia masih rendah lantas kita menjadi acuh. Sri menyebut bahwa kita harus mampu mendesain pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan planet bagi generasi penerus kita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement