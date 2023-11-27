Dialog Lintas Generasi, Sri Mulyani Soroti Kesejahteraan Rakyat

Sri Mulyani soroti kesejahteraan rakyat dalam dialog yang digelar bank dunia (Foto: Instagram Sri)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa tujuan utama dari World Bank atau Bank Dunia adalah menghapuskan kemiskinan. Di bawah presidensi yang baru, kini tujuannya bertambah, yakni menciptakan planet yang layak huni.

Hal ini terefleksikan dalam laporan yang diluncurkan Bank Dunia, Indonesia Country Climate and Development Report.

"Pagi ini saya menghadiri sebuah dialog lintas generasi yang diselenggarakan oleh Bank Dunia bersama dengan @kedubesaustralia dan @thinkpolicyid di Djakarta Theater untuk membahas ini," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Jakarta, Senin (27/11/2023).

Indonesia terus tumbuh dengan stabil. Hal ini tampak dari berbagai indikator pembangunannya. Namun, perjalanan ini tidak mudah.

"Data Bank Dunia menunjukkan bahwa disaat pendapatan per kapita kita naik empat kali lipat, emisi kita juga ikut naik dua kali lipat. Ini menjadi tantangan bersama untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meningkatkan emisi per kapita, meski Indonesia masih termasuk negara dengan emisi per kapita terendah di antara negara-negara G20," jelas Sri.

Namun, bukan berarti jika emisi per kapita Indonesia masih rendah lantas kita menjadi acuh. Sri menyebut bahwa kita harus mampu mendesain pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan bersama tanpa mengorbankan planet bagi generasi penerus kita.