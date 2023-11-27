Ini Pekerjaan dan Sumber Kekayaan Tiko Aryawardhana, Duda yang Siap Nikahi BCL

JAKARTA - Pekerjaan dan sumber kekayaan Tiko Aryawardhana yang siap menikahi Bunga Citra Lestari (BCL) menarik untuk diketahui. Tiko yang mempunyai nama lengkap Tiko Pradipta Aryawardhana merupakan seorang duda.

Pernikahan Tiko dengan BCL yang merupakan janda Ashraf Sinclair direncanakan akan digelar di Bali pada awal Desember 2023.

Sosok Tiko Aryawardhana pun langsung mencuri perhatian warganet karena penasaran dengan siapa calon suami BCL sekaligus bakal ayah sambung dari Noah Sinclair tersebut.

Dikutip laman LinkedIn, ternyata Tiko Aryawardhana bukan orang sembarangan. Tiko diketahui seorang bankir di salah satu bank yang berpusat di Inggris.

Tiko bekerja di bagian Wealth Management di posisi ahli pemasaran dan penjualan produk sebuah bank.

Tidak hanya memiliki pekerjaan tetap di bank ternama, Tiko juga disebut memiliki bisnis di bidang musik.